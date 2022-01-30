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​Игрок ЦСКА Ахметов вспомнил, как получал удовольствие, слушая фанатов «Спартака»

30 Января 2022 • 12:09 Комментировать

Хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов дал интервью, которое было опубликовано на официальном сайте клуба. В декабре Ахметов провёл 100-й официальный матч за «армейцев», и его попросили назвать наиболее запоминающиеся из них. Ахметов назвал четыре игры Лиги чемпионов и отдельно выделил домашний матч ЦСКА против «Реала».

Что касается самого памятного гола, то Ильзат Ахметов вспомнил свой гол в ворота «Спартака» в кубковом поединке.

«Играли на их стадионе, по ходу матча уступали, и я сравнял. Ты бежишь, радуешься, слышишь болельщиков соперника и получаешь удовольствие (улыбается)», - высказался Ахметов.

Стоит сказать, что в первой официальной игре 2022 года ЦСКА будет играть как раз против «Спартака». Главное дерби Москвы пройдёт 26 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Ильзат Ахметов
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