​Игрок ЦСКА Ахметов вспомнил, как получал удовольствие, слушая фанатов «Спартака»

Хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов дал интервью, которое было опубликовано на официальном сайте клуба. В декабре Ахметов провёл 100-й официальный матч за «армейцев», и его попросили назвать наиболее запоминающиеся из них. Ахметов назвал четыре игры Лиги чемпионов и отдельно выделил домашний матч ЦСКА против «Реала».

Что касается самого памятного гола, то Ильзат Ахметов вспомнил свой гол в ворота «Спартака» в кубковом поединке.

«Играли на их стадионе, по ходу матча уступали, и я сравнял. Ты бежишь, радуешься, слышишь болельщиков соперника и получаешь удовольствие (улыбается)», - высказался Ахметов.

Стоит сказать, что в первой официальной игре 2022 года ЦСКА будет играть как раз против «Спартака». Главное дерби Москвы пройдёт 26 февраля.