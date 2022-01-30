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​«Химкам» 25 лет – клуб представил новый стиль

30 Января 2022 • 11:35 Комментировать

В воскресенье «Химки» отмечают 25 лет с момента своего основания. К столь красивой дате подмосковный клуб разработал новый фирменный стиль, который был представлен в социальных сетях. В этом стиле главное место занимают римские цифры XXV и элементы космоса, отмечает пресс-служба «Химок».

После первой части чемпионата «Химки» замыкают турнирную таблицу, набрав только 14 очков в 18 матчах. Ближайший официальный матч команда Игоря Черевченко проведёт в субботу, 26 февраля. Соперником «Химок» будет «Динамо».

Добавим, что в зимнее трансферное окно «Химки» подписали ряд игроков, в том числе Юрия Жиркова и Павла Мамаева.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки
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