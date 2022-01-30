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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Фанаты «Локомотива» тоже выступили против Fan ID

30 Января 2022 • 10:48 Комментировать

Объединение фанатов «Локомотива» Locomotive Supporters опубликовало заявление. В нём активные болельщики выступили против введения в России системы Fan ID. Фанаты сообщили, что не будут ходить на матчи, если для этого нужно будет иметь так называемый паспорт болельщика. При этом активные болельщики отметили, что продолжат ходить на футбол, пока Fan ID не требуется.

Стоит отметить, что закон о Fan ID вступает в силу с лета. Пока официально не подтверждено, что паспорт болельщика будет нужен для приобретения билетов на матчи чемпионата России по футболу.

Сезон в РПЛ возобновится в конце февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва fan id
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