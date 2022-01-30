​Фанаты «Локомотива» тоже выступили против Fan ID

Объединение фанатов «Локомотива» Locomotive Supporters опубликовало заявление. В нём активные болельщики выступили против введения в России системы Fan ID. Фанаты сообщили, что не будут ходить на матчи, если для этого нужно будет иметь так называемый паспорт болельщика. При этом активные болельщики отметили, что продолжат ходить на футбол, пока Fan ID не требуется.

Стоит отметить, что закон о Fan ID вступает в силу с лета. Пока официально не подтверждено, что паспорт болельщика будет нужен для приобретения билетов на матчи чемпионата России по футболу.

Сезон в РПЛ возобновится в конце февраля.