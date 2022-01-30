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​ЦСКА принял предложение «Индепендьенте» по Гайчу слухи

30 Января 2022 • 10:24 Комментировать

В ближайшее время Адольфо Гайч может вернуться в родную Аргентину. Журналист Гастон Эдул на своей страничке в «Твиттере» написал о том, что ЦСКА принял предложение «Индепендьенте» по 22-летнему игроку. Впрочем, аргентинскому клубу ещё предстоит договориться с самим футболистом.

В настоящее время Адольфо Гайч на правах аренды выступает за «Уэску» на правах аренды. Во втором испанском дивизионе в этом сезоне нападающий провёл 17 матчей, в которых забил один гол и отдал два результативных паса. «Уэска» располагается в нижней части турнирной таблицы Сегунды.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Индепендьенте Адольфо Гайч трансферы футбола - зима 2022
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