В ближайшее время Адольфо Гайч может вернуться в родную Аргентину. Журналист Гастон Эдул на своей страничке в «Твиттере» написал о том, что ЦСКА принял предложение «Индепендьенте» по 22-летнему игроку. Впрочем, аргентинскому клубу ещё предстоит договориться с самим футболистом.

В настоящее время Адольфо Гайч на правах аренды выступает за «Уэску» на правах аренды. Во втором испанском дивизионе в этом сезоне нападающий провёл 17 матчей, в которых забил один гол и отдал два результативных паса. «Уэска» располагается в нижней части турнирной таблицы Сегунды.