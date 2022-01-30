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​«Спартак» отреагировал на трансфер Жиго

30 Января 2022 • 09:31 Комментировать

Самуэль Жиго стал игроком «Марселя», но завершит сезон 2021/2022 в «Спартаке» на правах аренды. Московский клуб отреагировал на трансфер французского защитника посредством публикации в «Твиттере».

«С Сэмом в команде мы прожили много крутых моментов. Надеемся, за следующие месяцы наша совместная история станет более незабываемой!» - говорится в сообщении пресс-службы «красно-белых».

Напомним, что Самуэль Жиго выступает за «Спартак» с сезона 2018/2019. С тех пор французский футболист провёл за «красно-белых» в различных соревнованиях 96 матчей. Жиго забил 9 голов и 5 раз выступал в качестве ассистента для партнёров.

В настоящий момент «Спартак» готовится к возобновлению сезона на сборах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Марсель Самуэль Жиго
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