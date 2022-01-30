Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» смог заработать на сделке по Жиго – названа сумма

30 Января 2022 • 09:09 Комментировать

Самуэль Жиго стал футболистом «Марселя» и оставшиеся полгода проведёт в «Спартаке» на правах аренды. Столь странный формат трансфера игрока с истекавшим контрактом объясняется трансферным баном французского клуба, вступающим в силу с лета.  

Судя по данным портала transfermarkt, «Спартак» получит за Самуэля Жиго 2 миллиона евро. Учитывая тот факт, что летом московский клуб мог потерять игрока бесплатно, эту сделку можно занести «красно-белым» в актив.

За «Спартак» Самуэль Жиго играет с лета 2018 года после перехода из бельгийского «Гента». Француз провёл 96 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Марсель Самуэль Жиго трансферы футбола - зима 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Января
10:48 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты «Локомотива» тоже выступили против Fan ID
10:24 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА принял предложение «Индепендьенте» по Гайчу слухи
09:31 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» отреагировал на трансфер Жиго
09:09 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» смог заработать на сделке по Жиго – названа сумма
00:38 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА и «Салернитана» согласовали переход Бохинена
00:15 · Россия. Премьер-лига
​Политик Яшин о внедрении Fan ID: «Спецслужбы запугивают, что на Украине фанаты были движущей силой революции»
29 Января
23:49 · Россия. Премьер-лига
​«Эльче» возьмёт на себя всю зарплату Понсе в случае аренды игрока у «Спартака»
23:42 · Россия. Премьер-лига
Бакаев: «На сборах у нас всегда всё хорошо, а потом в сезоне…»
23:14 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» не планирует возвращать Крала зимой – источник
23:14 · Россия. Премьер-лига
Московское «Динамо» интересуется игроком из «Динамо» загребского
22:46 · Россия. Премьер-лига
​Азмун расторгнет контракт с «Зенитом» досрочно слухи
22:32 · Россия. Премьер-лига
Понсе прошёл медосмотр в «Эльче», «Спартак» отдаст игрока в аренду до конца сезона слухи
22:25 · Россия. Премьер-лига
​Карпин посетил матч «Сочи» - «Балтика»
21:28 · Россия. Премьер-лига
​«Возобновить карьеру?»: Самедов сфотографировался с Погребняком и Широковым фото
21:13 · Россия. Премьер-лига
Селихов поделился ожиданиями от второй половины сезона
Все новости
Рекомендуем