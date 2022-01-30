​«Спартак» смог заработать на сделке по Жиго – названа сумма

Самуэль Жиго стал футболистом «Марселя» и оставшиеся полгода проведёт в «Спартаке» на правах аренды. Столь странный формат трансфера игрока с истекавшим контрактом объясняется трансферным баном французского клуба, вступающим в силу с лета.

Судя по данным портала transfermarkt, «Спартак» получит за Самуэля Жиго 2 миллиона евро. Учитывая тот факт, что летом московский клуб мог потерять игрока бесплатно, эту сделку можно занести «красно-белым» в актив.

За «Спартак» Самуэль Жиго играет с лета 2018 года после перехода из бельгийского «Гента». Француз провёл 96 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.