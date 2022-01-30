​Известна причина странной формулы трансфера Жиго – теперь он играет за «Спартак» в аренде

В субботу вечером в вопросе будущего Самуэля Жиго была поставлена жирная точка. «Спартак» объявил о переходе защитника в «Марсель». При этом остаток сезона 2021/2022 француз проведёт в московском клубе на правах аренды.

Формула трансфера Самуэля Жиго может показаться странной, ведь «Марселю» можно было просто договориться о предварительном контракте с французом (правила ФИФА это позволяют) и заполучить его бесплатно летом как свободного агента.

Почему же «Марсель» так не поступил? Дело в том, что провансальский клуб две недели назад был наказан ФИФА трансферным баном за нарушения правил при подписании игрока в 2020 году. Бан распространяется на будущее лето и следующую зиму. Таким образом, летом «Марсель» не смог бы заполучить Жиго.

Уход Самуэля Жиго вряд ли кого-то удивил, ведь в «Спартаке» не раз говорили о желании игрока вернуться во Францию и находиться рядом с семьёй.