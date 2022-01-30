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​Известна причина странной формулы трансфера Жиго – теперь он играет за «Спартак» в аренде

30 Января 2022 • 00:40 Комментировать

В субботу вечером в вопросе будущего Самуэля Жиго была поставлена жирная точка. «Спартак» объявил о переходе защитника в «Марсель». При этом остаток сезона 2021/2022 француз проведёт в московском клубе на правах аренды.

Формула трансфера Самуэля Жиго может показаться странной, ведь «Марселю» можно было просто договориться о предварительном контракте с французом (правила ФИФА это позволяют) и заполучить его бесплатно летом как свободного агента.

Почему же «Марсель» так не поступил? Дело в том, что провансальский клуб две недели назад был наказан ФИФА трансферным баном за нарушения правил при подписании игрока в 2020 году. Бан распространяется на будущее лето и следующую зиму. Таким образом, летом «Марсель» не смог бы заполучить Жиго.

Уход Самуэля Жиго вряд ли кого-то удивил, ведь в «Спартаке» не раз говорили о желании игрока вернуться во Францию и находиться рядом с семьёй.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Марсель Самуэль Жиго трансферы футбола - зима 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022
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