Для защитника Самуэля Жиго следующие шесть месяцев станут последними в составе «Спартака» - московский клуб на официальном сайте сообщил, что по окончании сезона француз переберется в «Марсель».

Точнее, трансфер Жиго с командой Лиги 1 уже согласован, а «Марсель» просто согласился отдать футболиста в аренду в «Спартак» до лета, чтобы он помог «красно-белым» выполнить поставленные задачи.

За столичный коллектив Жиго выступает с 2018 года. С того момента ему удалось стать неотъемлемой частью оборонительной линии вместе с Георгием Джикией. О финансовых деталях сделки с «Марселем» пока не разглашается.