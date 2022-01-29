​«Спартак» не планирует возвращать Крала зимой – источник

Летом Алекс Крал перебрался из «Спартака» в «Вест Хэм» на правах аренды. В Лондоне дела чешского полузащитника складываются не лучшим образом. Если брать Премьер-лигу, то Крал лишь однажды вышел на замену в концовке одного из матчей. В остальных случаях футболист либо проводил по 90 минут в запасе, либо не попадал в заявку.

Пошли слухи о том, что Крал может вернуться в «Спартак» уже зимой. Тем не менее, телеграм-канал «Спартак КБ Телега» сообщает о том, что таких планов у московского клуба нет.

Стоит напомнить, что Алекс Крал накануне приехал в расположение «Спартака» на сборах ОАЭ и поговорил с тренером команды Паоло Ваноли.