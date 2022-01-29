Всё идёт к тому, что Сердар Азмун окажется в «Байере» уже в ближайшие дни. Журналист французского RMC Лоик Танзи написал об этом на своей страничке в «Твиттере».

«Иранец расторгнет контракт с «Зенитом» за полгода до его истечения», - написал Танзи.

Стоит заметить, что журналист написал именно о расторжении трудового соглашения, а не о трансферной выплате от «Байера». Можно предположить, что Азмун сам может выкупить свой контракт, чтобы скорее оказаться в Леверкузене. Впрочем, это лишь догадки.

Напомним, что ровно неделю назад «Байер» объявлял о подписании с Сердаром Азмуном контракта, но тогда речь шла о соглашении со следующего сезона.