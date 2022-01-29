​Карпин посетил матч «Сочи» - «Балтика»

Российские клубы готовятся к возобновлению сезона в странах с тёплым климатом. Главный тренер сборной России Валерий Карпин, в свою очередь, тоже работает, просматривая как сборников, так и претендентов на попадание в главную команду страны. В субботу Карпин посетил контрольный матч между «Сочи» и «Балтикой». Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ.

Отметим, что «Сочи» обыграл «Балтику» в Турции благодаря единственному голу Никиты Бурмистрова.

Ближайший матч сборная России проведёт 24 марта против Польши в полуфинале стыковых игр за право сыграть на чемпионате мира.

​Карпин: «В стыковых играх сборная России будет играть в смелый футбол»