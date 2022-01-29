В субботу вечером экс-игрок «Спартака» Александр Самедов сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме». Он сфотографировался с другими бывшими футболистами сборной России – с Павлом Погребняком и Романом Широковым.

«Возобновить карьеру?» - так подписал фотографию Самедов.

Александру Самедову сейчас 37 лет, то есть в теории он бы мог ещё поиграть несколько сезонов. Бутсы на гвоздь Самедов повесил год назад, отыграв полгода в «Знамени» из Ногинска.

В средине января Александр Самедов в интервью назвал своих лучших тренеров в двух категориях.