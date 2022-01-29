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​Transfermarkt спрашивает, отправится ли Захарян в «Реал»

29 Января 2022 • 19:21 Комментировать

Популярный портал transfermarkt активно ведёт свою страничку в «Инстаграме». В субботу вечером там появилась публикация, в которой болельщикам предлагают ответить на вопрос, кто из молодых талантов окажется в рядах мадридского «Реала».

Варианты следующие: Джуд Беллингхем из «Боруссии», Флориан Вирц из «Байера», Орельен Тчуамени из «Монако» и Арсен Захарян из московского «Динамо».

18-летний Арсен Захарян за первую команду московского «Динамо» провёл 31 матч. На счету полузащитника 7 забитых мячей и 12 результативных передач. Специалисты из transfermarkt оценивают Захаряна в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Динамо Москва Арсен Захарян
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