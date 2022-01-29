​В «Локомотиве» высказались по поводу ситуации Камано

В последние часы в СМИ появлялось много информации о форварде «Локомотива» Франсуа Камано. Среди прочего, сообщалось, что он провалил обследование и не перейдёт в «Труа» до закрытия зимнего трансферного окна.

В пресс-службе «Локомотива» назвали Камано лидером «Локомотива» и отметили, что такие игроки востребованы на трансферном рынке. В московском клубе подтвердили интерес к Франсуа со стороны других клубов.

«Камано - игрок нашего клуба, но к качественным футболистам всегда есть интерес», - комментарий пресс-службы «железнодорожников» приводит на своих страницах sport24.

Напомним, что за «Локомотив» Франсуа Камано выступает с августа 2020 года.