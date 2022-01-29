​Смородская назвала ситуацию в «Локомотиве» катастрофической

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива», высказалась о текущей ситуации в клубе. Отвечая на вопрос о том, что за последнее время её возмутило, Смородская назвала как раз ситуацию в стане «железнодорожников».

«Ситуация катастрофическая! Летом на 35 миллионов евро набрали футболистов, а к зиме выяснилось, что их все равно не хватает», - рассказала Смородская «Спорт-Экспрессу».

Экс-президент «Локомотива» перечислила зимние приобретения клуба и при этом добавила, что такие игроки, как Гжегож Крыховяк и Фёдор Смолов, ранее ушли за бесценок.

Также Смородскую возмущают слухи о возможном сносе «РЖД Арены». По словам Ольги, стадион находится в отличном состоянии и ещё как минимум десять лет не будет требовать дополнительных инвестиций.