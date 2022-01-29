​«Локомотив» отзаявит Камано после срыва трансфера

Ожидалось, что Франсуа Камано сменит «Локомотив» на «Труа», но трансфер сорвался. Виной тому стало проваленное игроком медицинское обследование. По данным журналиста Ивана Карпова, которыми он поделился в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа», Камано пропустит от шести до восьми недель. Лишь в апреле гвинеец сможет вернуться к полноценным занятиям. Учитывая тот факт, что игроку понадобится время на набор формы, «железнодорожники» уберут Камано из заявки на РПЛ.

В первой части сезона 2021/2022 Франсуа Камано провёл за «Локомотив» 13 матчей в чемпионате. На счету нападающего два результативных удара.