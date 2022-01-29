​Крицюк рассказал, почему не поехал на сбор «Зенита»

Станислава Крицюка не оказалось в списке игроков «Зенита», которые отправились на учебно-тренировочный сбор в Португалию. 31-летний вратарь сделал по этому поводу публикацию на своей страничке в «Инстаграме». Крицюк написал, что он не поехал на сбор с командой из-за процесса восстановления от «модной болезни», имея в виду COVID-19. По словам футболиста, сроки его восстановления сдвинулись.

Станислав Крицюк пожелал «Зениту» хорошо подготовиться к возобновлению сезона. Учитывая пропуск подготовительного этапа, сложно сказать, когда теперь вратарь сможет выйти на футбольное поле.

В первой части сезона 2021/2022 Станислав Крицюк провёл за «Зенит» 11 матчей. Лишь в одном из них вратарю удалось не пропустить.