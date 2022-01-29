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​Названа сумма зимнего трансфера Алберто в «Зенит»

29 Января 2022 • 17:09 Комментировать

Судя по всему, нападающий Юри Алберто присоединится к «Зениту» уже зимой, а именно в начале второго учебно-тренировочного сбора. Журналист Дмитрий Зимин в своём телеграм-канале «Футбольный ДИZzz» пишет о том, что 20-летний бразилец уже проходит медицинское обследование. По его данным, сумма трансфера составит приблизительно 23-24 миллиона евро.

Юри Алберто играл за бразильский «Интернасьональ». В «Зените» нападающий должен сменить Сердара Азмуна. Иранец может отправиться в «Байер» уже в последние дни января, а не в летнее трансферное окно.

Добавим, что ближайший официальный матч «Зенит» проведёт уже 17 февраля – против «Бетиса» в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Интернасьонал Юри Алберто трансферы футбола - зима 2022
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