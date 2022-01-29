Сегодня болельщики московского «Динамо» выпустили заявление о бойкоте матчей из-за внедрения Fan ID. Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о выступлении фанатов разных клубов против введения паспорта болельщиков.

- Как вы к этому к сегодняшнему заявлению болельщиков «Динамо», которые присоединились к акции других российских клубов из-за введения Fan ID на стадионах?

- Думаю, что футбольное руководство, которое проводит соревнования, должно учесть такие выступления болельщиков. Футбол ведь для кого существует? Для зрителей. Поэтому надо искать компромисс и выход из положения, потому что без болельщиков на стадионе это не футбол.

- Как думаете, такие бойкоты могут привести к отмене Fan ID или к смягчению этого закона?

- Да. Раз болельщики многих клубов так себя повели, значит надо садиться за стол переговоров и искать какие-то компромиссы. Нельзя жестко принимать одну или другую сторону. Нужно, чтобы было правильное решение, приемлемое для всех. Раньше все сидели вперемешку, и не было даже гостевых секторов. Никогда не было проблем. Мы сами создаем эту конфронтацию. Заборы и запреты никогда не приведут ни к чему хорошему.

- Сами будете оформлять Fan ID?

- Я из-за ковида не хожу сейчас на стадион. Можно и по телевизору матчи посмотреть.

- Как думаете, бойкот может отразиться на прибыли клубов?

- Не думаю, потому что у нас не один клуб не вышел на самоокупаемость. Если бы были аншлаги по сто тысяч, но «Динамо» - не та команда, на которую ходит столько болельщиков. Хотим мы того или нет, но зрителей на трибунах вообще становится меньше. А внедрение Fan ID пойдет только в минус, потому что у «Динамо» и так не много болельщиков, а станет еще меньше.

- Вы можете представить футбол в России без активной поддержки фанатов?

- Нет. Заряды фанатов поддерживают команды. Когда болельщики шумят, то гонят футболистов вперед. Я смотрел вчера товарищескую игру, и без болельщиков это как тренировка. Вообще не интересно. А посмотрите на футбол в Англии. Когда мы приезжали туда играть, то любое хорошее действие любого футболиста, даже гостей, приветствуется. Игроки это слышат, и им хочется играть еще лучше. Это очень важный момент.

- Писали, что болельщиков могут заменить интершумом.

- Это все ерунда.

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- Вы понимаете фанатов, которые пошли на такой отчаянный шаг, как бойкот игр любимой команды?

- Конечно. Людям помимо ковида и так сложно попасть на стадион, потому что много ограничений. И еще один барьер ставится. Для чего? У меня складывается ощущение, что наших болельщиков испытывают на терпение, потому что все время что-то придумывается, причем все эти новшества всегда не в пользу зрителей.

- То есть, вы не сторонник введения Fan ID?

- Нет, не сторонник.

Елена Григорьевская