Клуб Ла Лиги хочет купить нападающего «Спартака»

У аргентинского форварда Эсекеля Понсе, выступающего за московский «Спартак», появился вариант трудоустройства в испанском чемпионате. Согласно данным Cazurreando, интерес к 24-летнему исполнителю проявляет «Эльче», борющийся за сохранение прописки в Ла Лиге.

Испанский клуб планирует оформить полноценный трансфер Понсе. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость Эсекеля составляет семь миллионов евро.

В нынешнем сезоне аргентинский форвард поучаствовал в 11 поединках «красно-белых», отметившись четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.