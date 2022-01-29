Боярский о Зареме: «Её выступления носят дилетантский характер»

Известный артист Михаил Боярский, поддерживающий петербургский «Зенит», поделился впечатлениями о недавнем выступлении Заремы Салиховой на телевидении. По словам актёра, Зарема не особо разбирается в футболе.

«Думаю, выступление Заремы повеселило публику во время скучного межсезонья. Но ее высказывания носят дилетантский характер, она не особо разбирается в футболе», – заявил Боярский в интервью Sport24.

Напомним, на своём недавнем выступлении на телевидении Зарема заявила о том, что ранее выступала за назначение Виктора Ганчаренко в московский «Спартак», но вместо него руководство клуба выбрало Олега Кононова.