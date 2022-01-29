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Боярский о Зареме: «Её выступления носят дилетантский характер»

29 Января 2022 • 14:32 Комментировать (1)

Известный артист Михаил Боярский, поддерживающий петербургский «Зенит», поделился впечатлениями о недавнем выступлении Заремы Салиховой на телевидении. По словам актёра, Зарема не особо разбирается в футболе.

«Думаю, выступление Заремы повеселило публику во время скучного межсезонья. Но ее высказывания носят дилетантский характер, она не особо разбирается в футболе», – заявил Боярский в интервью Sport24.

Напомним, на своём недавнем выступлении на телевидении Зарема заявила о том, что ранее выступала за назначение Виктора Ганчаренко в московский «Спартак», но вместо него руководство клуба выбрало Олега Кононова.

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Евро-Футбол.Ру,
Михаил Боярский Зарема Салихова
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
superzina
29 Января 2022 в 14:46
superzina о Боярском : " Его высказывания носят дилетантский характер, он вообще не разбирается в футболе"
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