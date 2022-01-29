Гендиректор «Зенита»: «Развязка по трансферам Азмуна и Алберто близка»

Александр Медведев, занимающий пост гендиректора петербургского «Зенита», высказался о трансферах клуба. В ближайшее время ряды «сине-бело-голубых» должен пополнить бразильский форвард Юри Алберто, а иранец Сердар Азмун может перейти в леверкузенский «Байер» уже этой зимой.

«Развязка по трансферам Алберто и Азмуна уже близка», - приводит слова функционера «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что Азмун согласовал контракт с «Байером» до 2027 года. В свою очередь Алберто присоединится к «Зениту» на тренировочном сборе в Португалии, где пройдет медосмотр и подпишет контракт.