Фанаты «Динамо» объявили бойкот Fan ID

Фанатское объединение московского «Динамо» поддержало других болельщиков и присоединилось к бойкоту Fan ID. Об этом сообщается на сайте поклонников столичного коллектива.

«Данная мера избыточна, поскольку безопасность может соблюдаться с помощью современных технологий. Причины отказа на посещение футбола нарушают права, гарантированные Конституцией», - гласит сообщение болельщиков «Динамо».

Ранее бойкот Fan ID объявили болельщики «Спартака», «Зенита», «Ростова» и других клубов Премьер-лиги.

Напомним, что паспорт болельщика будет внедрен с 1 июня 2022 года - каждый желающий посетить футбольный матч должен будет предоставить на входе в стадион специальный документ с личными данными.