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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» объявил состав на второй сбор

29 Января 2022 • 12:39 Комментировать

Стало известно, кто из футболистов отправился на второй тренировочный сбор петербургского «Зенита», который пройдет в Португалии. В состав делегации включены 27 игроков.

В заявочном листе «сине-бело-голубых» отсутствуют нападающий Сердар Азмун и полузащитник Вильмар Барриос. Иранский форвард находится на самоизоляции из-за положительного теста на коронавирус, а колумбиец присоединится к «Зениту» после матчей квалификации чемпионата мира-2022. Также в расположение петербуржцев должен прибыть потенциальный новичок Юри Алберто.

Напомним, что первый зимний сбор чемпион России провел в Дубае.

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Зенит
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