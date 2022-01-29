«Зенит» объявил состав на второй сбор

Стало известно, кто из футболистов отправился на второй тренировочный сбор петербургского «Зенита», который пройдет в Португалии. В состав делегации включены 27 игроков.

В заявочном листе «сине-бело-голубых» отсутствуют нападающий Сердар Азмун и полузащитник Вильмар Барриос. Иранский форвард находится на самоизоляции из-за положительного теста на коронавирус, а колумбиец присоединится к «Зениту» после матчей квалификации чемпионата мира-2022. Также в расположение петербуржцев должен прибыть потенциальный новичок Юри Алберто.

Напомним, что первый зимний сбор чемпион России провел в Дубае.