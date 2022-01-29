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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Болельщики «Уфы» присоединились к бойкоту Fan ID

29 Января 2022 • 12:13 Комментировать

Поклонники очередного клуба Премьер-лиги объявили бойкот из-за введения Fan ID. На этот раз недовольство новой реформой выразили болельщики «Уфы». Об этом сообщается в телеграм-канале «Уфимцы».

При этом фанаты отметили, что не бросят свою любимую команду и будут поддерживать ее во всех мероприятиях, где не понадобится паспорт болельщика.

«Фанат – не преступник», - таким образом болельщики завершили свое обращение.

Ранее бойкот из-за Fan объявили болельщики «Спартака», ЦСКА, «Зенита», «Крыльев Советов».

Новое правило вступит в силу 1 июня 2022 года. Для посещения стадиона всем желающим нужно будет предъявить карточку со своими личными данными.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа
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