Азмун не полетел с «Зенитом» в Португалию - названа причина

Форвард Сердар Азмун отсутствует на тренировочном сборе петербургского «Зенита» в Португалии.

Как сообщает «Спорт-экспресс», иранский игрок не полетел с командой из-за заражения коронавирусной инфекцией. Нападающий до сих пор находится на карантине в одном из отелей Дубая. Сердар ждет отрицательного теста, после чего присоединится к одноклубникам.

Напомним, что Азмун летом покинет российский клуб и перейдет в леверкузенский «Байер». Иранец уже подписал с «фармацевтами» долгосрочный контракт, рассчитанный на пять лет.

В текущем сезоне РПЛ 27-летний бомбардир забил семь голов в 15 встречах.