Юри Алберто присоединится к «Зениту» на сборе в Португалии

Потенциальный новичок петербургского «Зенита» Юри Алберто вскоре приедет в расположение российского клуба. Бразилец присоединится к «сине-бело-голубым» на тренировочном сборе в Португалии. Об этом рапортует журналист Фабио Алейшо посредством твиттер-аккаунта.

Нападающий проведет встречу с представителями чемпиона РПЛ и пройдет медицинский осмотр. После всех предварительных процедур стороны поставят подписи под трудовым соглашением.

Алберто рассматривается в качестве замены иранцу Сердару Азмуну, подписавшему контракт с леверкузенским «Байером» на прошлых выходных.