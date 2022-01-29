Широков: «Ганчаренко превратил ЦСКА из топа в средний клуб»

Белорусский тренер Виктор Ганчаренко не соответствовал уровню московского ЦСКА. Из-за него команда утратила лидирующие позиции в российском футболе, таким мнением поделился известный в прошлом полузащитник Роман Широков.

«Ганчаренко - средний тренер, который попал в ЦСКА и довёл их до своего уровня - среднего клуба. Из топа он превратил ЦСКА в средний клуб. Также он не уровень «Краснодара», - передает слова Широкова «РБ Спорт».

Напомним, что Ганчаренко занимал пост главного тренера «армейцев» с 2016 по 2021 год. Под его руководством ЦСКА дважды выигрывал серебро в Премьер-лиге и один раз становился обладателем суперкубка страны.

В «Краснодаре» он проработал девять месяцев, после чего был отправлен в отставку.