Раскрыты детали трансфера Камано во французский клуб

Форвард московского «Локомотива» Франсуа Камано переезжает во французский чемпионат. Новым местом работы 25-летнего африканского нападающего станет «Труа».

Как сообщил в своем твиттер-аккаунте журналист Фабрис Хокинс, стороны провели успешные переговоры и согласовали арендное соглашение. По истечении срока контракта «Труа» будет иметь право выкупить гвинейца за пять миллионов евро.

В ближайшее время Камано пройдет медосмотр и присоединится к французскому коллективу.

Напомним, что форвард перешел в «Локо» из «Бордо» летом 2020 года. В текущем сезоне на его счету три гола и одна результативная передача в 18 играх.