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Азмун: «Колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моём сердце»

29 Января 2022 • 10:46 Комментировать

Иранский нападающий Сердар Азмун, который покидает петербургский «Зенит», отреагировал на пост одноклубника Магомеда Оздоева. Полузащитник попрощался с форвардом, который продолжит карьеру в леверкузенском «Байере».

«Все игроки, тренеры и колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце», - оставил сообщение Сердар в комментариях к публикации Оздоева.

В конце прошлой недели иранец подписал с немецким клубом контракт до 2027 года. Он присоединится к «фармацевтам» в конце сезона после истечения срока соглашения с «Зенитом».

Добавим, что сейчас за «Байер» выступает экс-вратарь «сине-бело-голубых» Андрей Лунёв.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сердар Азмун
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