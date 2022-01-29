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Дзюба - теннисисту Медведеву: «Ты - топище»

29 Января 2022 • 10:38 Комментировать

Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба, который является поклонником тенниса, прокомментировал победу своего соотечественника Даниила Медведева в полуфинале Australian Open. В матче 1/2 финала турнира Большого шлема россиянин в четырех партиях переиграл представителя Греции Стефаноса Циципаса.

«Ты - топище», - оставил комментарий Дзюба под постом в инстаграм-аккаунте Даниила.

Добавим, что в финале Открытого чемпионата Австралии Медведеву будет противостоять легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль. Поединок состоится в воскресенье, 30 января.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Даниил Медведев
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