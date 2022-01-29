Широков допускает переход Ракицкого из «Зенита» в «Спартак»

Экс-футболист сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Роман Широков порассуждал на тему возможного трансфера украинского защитника Ярослава Ракицкого из петербургского «Зенита» в столичный «Спартак».

«Почему нет? Он чувствует в себе силы, и если «Зенит» не дает нужный ему контракт, Ракицкий разве должен закончить?», - передает слова Романа «РБ Спорт».

32-летний Ракицкий защищает цвета петербургского коллектива с января 2019 года. Его действующий контракт с «сине-бело-голубыми» истекает по завершении нынешнего сезона.

В текущей кампании Ярослав провел 22 поединка, забил два мяча и сделал шесть ассистов.