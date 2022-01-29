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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузяев: «Динамо» - серьёзный конкурент для «Зенита»

29 Января 2022 • 10:24 Комментировать

Хавбек петербургского «Зенита» Далер Кузяев поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги. В частности, полузащитник отметил московское «Динамо», которое является главным преследователем «сине-бело-голубых».

«Динамо» - серьезный конкурент. Они усилились зимой. Тем лучше для нашего чемпионата, что есть такие соперники, что есть конкуренция», - поведал футболист в интервью клубной пресс-службе.

После 18 туров чемпионата России «Зенит» набрал 38 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. «Динамо» с 36 очками располагается на второй строчке. Тройку лидеров замыкает «Сочи» (31).

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Далер Кузяев
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