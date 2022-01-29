Защитник «Рубина» заразился коронавирусом

Тунисский защитник «Рубина» Монтассар Тальби заразился коронавирусной инфекцией. Об этом футболист сообщил посредством своего инстаграм-аккаунта. 23-летний игрок подхватил COVID-19 в расположении национальной сборной Туниса.

Напомним, что центральный защитник пополнил ряды коллектива из Татарстана в августе прошлого года. Он перебрался из итальянского «Беневенто» за 900 тысяч евро. Тальби подписал с казанцами долгосрочный контракт, рассчитанный до конца июня 2025 года.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Монтассар принял участие в 13 поединках, в которых получил одну желтую карточку.