Оздоев - Азмуну: «Буду скучать по тебе, колхозник»

Хавбек петербургского «Зенита» Магомед Оздоев отреагировал на уход иранского нападающего Сердара Азмуна в леверкузенский «Байер». На прошлой неделе было объявлено о подписании контракта между сторонами.

«Следуй за мечтой. Буду скучать по тебе, колхозник», - гласит сообщение российского полузащитника в инстаграм-аккаунте.

В минувший уик-энд Азмун заключил долгосрочный трудовой договор с немецким клубом. Контракт рассчитан до середины 2027 года. Соглашение вступит в силу после завершения текущего сезона, когда у Сердара истечет действующий контракт с петербуржцами.