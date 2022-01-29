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Оздоев - Азмуну: «Буду скучать по тебе, колхозник»

29 Января 2022 • 09:27 Комментировать

Хавбек петербургского «Зенита» Магомед Оздоев отреагировал на уход иранского нападающего Сердара Азмуна в леверкузенский «Байер». На прошлой неделе было объявлено о подписании контракта между сторонами.

«Следуй за мечтой. Буду скучать по тебе, колхозник», - гласит сообщение российского полузащитника в инстаграм-аккаунте.

В минувший уик-энд Азмун заключил долгосрочный трудовой договор с немецким клубом. Контракт рассчитан до середины 2027 года. Соглашение вступит в силу после завершения текущего сезона, когда у Сердара истечет действующий контракт с петербуржцами.

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Евро-Футбол.Ру,
Магомед Оздоев Сердар Азмун
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