Алекс Крал ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал, который играет в аренде за лондонский «Вест Хэм», высказался насчет возможного возвращения в российский чемпионат.

«Решение будут принимать клубы. У меня есть вариант вернуться в Москву, но есть и возможность задержаться в Лондоне. Возможно, перейду в какой-то другой клуб. Это же футбол. Никто не может знать, что произойдет в будущем», - приводит слова чешского футболиста «Спорт-экспресс».

23-летний чех присоединился к «молотобойцам» летом прошлого года, подписав арендное соглашение на один год. С того момента Крал принял участие всего в одном поединке английской Премьер-лиги.