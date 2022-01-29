«Рубин» выгоняет Деспотовича: В РПЛ на него есть несколько претендентов

В прошлом сезоне Джордже Деспотович стал лучшим бомбардиром клуба. Перед стартом нынешнего серб, пребывая в статусе одного из лидеров команды, говорил о том, что «Рубин» будет бороться за чемпионство. Но прошло всего полгода, а «Рубин» почти лишился шансов даже на еврокубки, тогда как Деспотович забил всего 1 гол в первой части сезона. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, почему «Рубин» хочет избавиться от Деспота и есть ли у него будущее в РПЛ.

В Казани устали от травм серба и от того, как долго он восстанавливается после них. В текущем сезоне Джордже в общей сложности пропустил три месяца из-за повреждений. Более двух недель назад «Рубин» сообщил, что открыт к предложениям по Деспотовичу. Несмотря на то, что Джордже даже после травмы выглядел лучше, чем Герман Онугха и Иван Игнатьев, в Казани больше не рассчитывают на него. Дело в том, что серб сейчас зарабатывает 1 млн евро в год – больше всех в команде. Уход Деспотовича мог бы разгрузить платёжную ведомость, а также освободил бы легионерское место. Сербский футболист даже успел попрощаться с фанатами «Рубина» через Instagram, однако точка в этой истории так и не была поставлена.

«Рубин» предложил Джордже искать новый клуб и отправил его в дубль. Портит репутацию игрока и то, что он отказался возвращаться к тренировочному процессу после того, как медицинский штаб дал добро. Из-за этого возник конфликт с главным тренером Леонидом Слуцким, который был недоволен отношением футболиста к работе. На зимних сборах с основой «Рубина» Деспотович поработал чуть более недели. В товарищеской игре с «Факелом» к форварду вновь были претензии. Это была последняя капля, после чего игроку объявили, что он будет работать в дубле.

Клуб старается заставить Деспотовича искать новую команду. Учитывая то, что контракт футболиста заканчивается только летом 2023 года, придётся выплатить ему за эти полтора года ещё 1,5 млн евро. Казанцы эти деньги хотят сэкономить, тогда как серб не спешит отказываться от выгодного контракта. Досрочно расторгать контракт клуб тоже не намерен, ведь придётся заплатить неустойку. Когда-то «Рубин» уже предпринимал попытку перевести в дубль нескольких игроков, которые не входили в планы на тот момент главного тренера Хави Гарсии.

В зимнее трансферное окно «Рубин» уже подписал форварда Виталия Лисаковича, а с тем учётом, что в команде есть Онугха и Игнатьев, теперь уж точно Деспот не нужен, а ведь он занимает восьмое легионерское место в составе. «Рубин» ещё не оставляет попыток взять иностранного футболиста, но чтобы включить потенциального новичка в заявку, нужно срочно избавляться от серба.

Деспотович дал зелёный свет нескольким агентам, чтобы те искали ему варианты продолжения карьеры. Сначала «Рубин» хотел продать футболиста в «Астану», однако казахстанский клуб не смог потянуть финансовые аппетиты Джордже. Затем появилась информация, что в РПЛ его услугами заинтересованы «Химки», «Ахмат» и «Сочи». Буквально через несколько дней представители «Химок» и «Ахмата» дали понять, что не готовы платить Деспотовичу те деньги, которые он получал в Казани. Что касается «Сочи», то там главный тренер Владимир Федотов отказался от приглашения Джордже, так как работал с ним и знает его непростой характер.

Один из агентов предложил нападающему команду из ОАЭ, однако серб отказался. Там ему были готовы платить 1 млн евро, но предлагали контракт только на один сезон. Вариант с возвращением на родину в «Црвену Звезду» тоже отпал, ведь супруга-россиянка ждёт ребёнка и не намерена менять место жительства. Сейчас главным претендентом на подписание контракта с футболистом считается «Арсенал». Финансирование в Туле лучше, чем в «Химках» и «Ахмате», поэтому такой вариант продолжения карьеры самый реалистичный.

Владислав АВРАМЕНКО