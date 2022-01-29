Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Иванов: «Нельзя сказать, что трансфер Адамова был успешным»

29 Января 2022 • 00:27 Комментировать

Футбольный функционер и бывший футболист Григорий Викторович Иванов высказался по поводу трансфера защитника Арсена Адамова в «Зенит».

 «Есть коммерческие интересы нашего клуба, и мы не будем раскрывать сумму трансфера. «Зенит», если захочет, пускай скажет. А мы коммерческую тайну не раскрываем. Нельзя сказать, что это был самый успешный трансфер», - цитирует Григория Викторовича ТАСС.

Григорий Викторович также сказал, что рад за Арсена и пожелал ему успехов в новой команде. Иванов добавил, что переход в «Зенит» открывает перед игроком двери в национальную сборную, и он обязательно будет там играть, а когда это случится, функционер будет гордиться тем, что защитник когда-то выступал за уральский клуб.

Напомним, что Адамов перешел в стан петербуржцев в это трансферное окно, подписав соглашение до 2026 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Урал Григорий Иванов Арсен Адамов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Января
00:27 · Россия. Премьер-лига
Иванов: «Нельзя сказать, что трансфер Адамова был успешным»
00:10 · Россия. Премьер-лига
В воскресенье Эджуке прибудет в расположение ЦСКА
28 Января
23:15 · Россия. Премьер-лига
Чалов попал в сферу интересов клуба французской Лиги 1 слухи
23:14 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» сдал своего защитника в аренду «Кубани»
22:49 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА может вернуть Гайча обратно в аргентинский чемпионат слухи
21:45 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: Ганчаренко слишком многое о себе думает, больше его в РПЛ мы не увидим 1
21:41 · Россия. Премьер-лига
Кафельников – о Салиховой: «Флаг ей в руки, пускай рулит клубом» 1
21:32 · Россия. Премьер-лига
Экс-футболисты «Спартака» и «Уфы» изгнаны из датского клуба
21:14 · Россия. Премьер-лига
«Команды против нас бьются не на жизнь, а на смерть»: Кузяев назвал причины потери очков «Зенита» 1
20:13 · Россия. Премьер-лига
«Будет похоже на футбол Тедеско»: Калиниченко оценил первый матч «Спартака» при Ваноли
20:06 · Россия. Премьер-лига
Шварц назвал положительные аспекты игры «Динамо» в контрольном матче против софийского ЦСКА
19:52 · Россия. Премьер-лига
​Крал посетил матч «Спартака» на сборах - летом чех ушёл в аренду
19:32 · Россия. Премьер-лига
​Ваноли поделился впечатлениями от дебютного матча в «Спартаке»
19:26 · Россия. Премьер-лига
​Ваноли высказался о травмах Промеса и Кутепова
19:14 · Россия. Премьер-лига
Кержаков рассказал, что мечтал применить тренерские методы Спалетти
Все новости
Рекомендуем