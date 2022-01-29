Иванов: «Нельзя сказать, что трансфер Адамова был успешным»

Футбольный функционер и бывший футболист Григорий Викторович Иванов высказался по поводу трансфера защитника Арсена Адамова в «Зенит».

«Есть коммерческие интересы нашего клуба, и мы не будем раскрывать сумму трансфера. «Зенит», если захочет, пускай скажет. А мы коммерческую тайну не раскрываем. Нельзя сказать, что это был самый успешный трансфер», - цитирует Григория Викторовича ТАСС.

Григорий Викторович также сказал, что рад за Арсена и пожелал ему успехов в новой команде. Иванов добавил, что переход в «Зенит» открывает перед игроком двери в национальную сборную, и он обязательно будет там играть, а когда это случится, функционер будет гордиться тем, что защитник когда-то выступал за уральский клуб.

Напомним, что Адамов перешел в стан петербуржцев в это трансферное окно, подписав соглашение до 2026 года.