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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Болельщики должны выполнять то, что от них требуется законодательством»: В Госдуме прокомментировали недовольство законом о Fan ID

28 Января 2022 • 22:17 Комментировать (1)

Фанатские движения клубов российской Премьер-лиги начали поочередно объявлять о протестах и бойкотах в ближайших турах чемпионата после возобновления сезона, ссылаясь на свое недовольство принятым законом о Fan ID. Напомним, что реформа вступит в силу с лета – теперь каждому желающему посетить футбольный матч необходимо будет сделать паспорт болельщика.

Своим мнением на этот счет в интервью со Sport24 поделилась трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина. «Такой закон нужен для того, чтобы на стадионах было спокойно. Главная задача — обеспечить полную безопасность. Об отмене речи не идет. Болельщики должны выполнять то, что от них требуется законодательством», - заявила Роднина.

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Евро-Футбол.Ру,
fan id Ирина Роднина
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Комментарии (1)
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Underdog !
28 Января 2022 в 22:28
Красно-черное знамя?))))
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