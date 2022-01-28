Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-футболисты «Спартака» и «Уфы» изгнаны из датского клуба

28 Января 2022 • 21:32 Комментировать

Датский клуб «Вайле» плетется в арьергарде датского чемпионата, но это не помешало клубу избавиться от двоих футболистов, выступавших ранее в чемпионате России. Речь идет о 23-летнем голкипере Алексее Чернове, который в прошлом выступал за «Уфу» - он перебрался в Данию летом прошлого года, но в своем новом клубе остался без игровой практики. Сейчас Чернов - свободный агент.

Не заиграл в «Вайле» и 20-летний хавбек Иван Репях - бывший игрок «Краснодара» и «Спартака», но в датской команде сыграл лишь пару матчей. Теперь он, как сообщает «Спорт-Экспресс», также стал свободным агентом.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алексей Чернов Иван Репях Вайле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Января
21:45 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: Ганчаренко слишком многое о себе думает, больше его в РПЛ мы не увидим
21:41 · Россия. Премьер-лига
Кафельников – о Салиховой: «Флаг ей в руки, пускай рулит клубом»
21:32 · Россия. Премьер-лига
Экс-футболисты «Спартака» и «Уфы» изгнаны из датского клуба
21:14 · Россия. Премьер-лига
«Команды против нас бьются не на жизнь, а на смерть»: Кузяев назвал причины потери очков «Зенита»
20:13 · Россия. Премьер-лига
«Будет похоже на футбол Тедеско»: Калиниченко оценил первый матч «Спартака» при Ваноли
20:06 · Россия. Премьер-лига
Шварц назвал положительные аспекты игры «Динамо» в контрольном матче против софийского ЦСКА
19:52 · Россия. Премьер-лига
​Крал посетил матч «Спартака» на сборах - летом чех ушёл в аренду
19:32 · Россия. Премьер-лига
​Ваноли поделился впечатлениями от дебютного матча в «Спартаке»
19:26 · Россия. Премьер-лига
​Ваноли высказался о травмах Промеса и Кутепова
19:14 · Россия. Премьер-лига
Кержаков рассказал, что мечтал применить тренерские методы Спалетти
19:04 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Бетиса» Карвалью считает, что его команде будет сложно против «Зенита» в ЛЕ
18:58 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» проиграло болгарскому ЦСКА
18:28 · Россия. Премьер-лига
​Слуцкий высказался о пришедшем из ЦСКА Кучаеве
18:07 · Россия. Премьер-лига
Терюшков заявил, что «Химки» не делали предложений Кокорину
17:51 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» растранжирил преимущество в два мяча и не смог выиграть первый матч при Ваноли
Все новости
Рекомендуем