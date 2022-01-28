Экс-футболисты «Спартака» и «Уфы» изгнаны из датского клуба

Датский клуб «Вайле» плетется в арьергарде датского чемпионата, но это не помешало клубу избавиться от двоих футболистов, выступавших ранее в чемпионате России. Речь идет о 23-летнем голкипере Алексее Чернове, который в прошлом выступал за «Уфу» - он перебрался в Данию летом прошлого года, но в своем новом клубе остался без игровой практики. Сейчас Чернов - свободный агент.

Не заиграл в «Вайле» и 20-летний хавбек Иван Репях - бывший игрок «Краснодара» и «Спартака», но в датской команде сыграл лишь пару матчей. Теперь он, как сообщает «Спорт-Экспресс», также стал свободным агентом.