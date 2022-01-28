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​Ваноли поделился впечатлениями от дебютного матча в «Спартаке»

28 Января 2022 • 19:32 Комментировать

В декабре Паоло Ваноли занял должность главного тренера «Спартака». В пятницу итальянец проводил первый матч у руля «красно-белых» - против «Слована» на сборе в ОАЭ. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2. После игры Ваноли поделился своими впечатлениями.

«Сегодня меня больше интересовало, чтобы все поиграли. Мы сейчас очень много работаем. Сейчас я смотрю не на результат, а на рост. Мне нужно понимать, в каком направлении работать. Мы проводили матч на фоне серьёзной нагрузки, поэтому усталость есть. Были ошибки, но эти ошибки дают нам возможность прогрессировать», - рассказал Ваноли журналистам.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паоло Ваноли
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