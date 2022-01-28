Кержаков рассказал, что мечтал применить тренерские методы Спалетти

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков поделился воспоминаниями об игре под руководством Лучано Спалетти в «Зените». Футболист рассказал, что будучи игроком, всегда мечтал применить тренерские методы итальянского специалиста.

«Вспоминаю первые сборы при Спаллетти – представлял, насколько классно чувствуют себя тренеры, которые стоят и просто за этим наблюдают. Я мечтал, что и у меня будет такая возможность», – цитирует Кержакова Sports.ru.

Напомним, что Александр Кержаков играл под руководством Лучано Спалетти с 2010 по 2014 годы в петербургском «Зените».