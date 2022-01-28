​«Динамо» проиграло болгарскому ЦСКА

В пятницу вечером московское «Динамо» проводило контрольный матч против ЦСКА из Софии. Команда Сандро Шварца уступила болгарским «армейцам» со счётом 1:3. В составе «бело-голубых» автором единственного гола стал украинский защитник Иван Ордец.

Отметим, что «Динамо» располагается на второй позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги после первой части сезона. Команда Сандро Шварца отстаёт от питерского «Зенита» на два зачётных балла.

Чемпионат России возобновится в конце зимы. «Динамо» 26 февраля будет проводить гостевой матч против «Химок».