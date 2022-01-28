​«Динамо» проиграло болгарскому ЦСКА

В пятницу вечером московское «Динамо» проводило контрольный матч против ЦСКА из Софии. Команда Сандро Шварца уступила болгарским «армейцам» со счётом 1:3. В составе «бело-голубых» автором единственного гола стал украинский защитник Иван Ордец.
Отметим, что «Динамо» располагается на второй позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги после первой части сезона. Команда Сандро Шварца отстаёт от питерского «Зенита» на два зачётных балла.
Чемпионат России возобновится в конце зимы. «Динамо» 26 февраля будет проводить гостевой матч против «Химок».
Протокол игры
|25'Турицов Иван (0:1)
|45'Чарльз Бисмарк (0:2)
|(1:2) Ордец Иван61'
|87'Mauricio Garcez (1:3)
Лещук Игорь•Кутицкий Александр•Сазонов Саба•Евгеньев Роман•Варела Гильермо•Сулаквелидзе Георгий•Фомин Даниил•Шиманьски Себастиан•Мазурин Андрей•Тюкавин Константин•Жуковский Кирилл
28 января.
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