Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Динамо» проиграло болгарскому ЦСКА

28 Января 2022 • 18:58 Комментировать
Динамо Москва
1:3
ЦСКА София
окончен

В пятницу вечером московское «Динамо» проводило контрольный матч против ЦСКА из Софии. Команда Сандро Шварца уступила болгарским «армейцам» со счётом 1:3. В составе «бело-голубых» автором единственного гола стал украинский защитник Иван Ордец.

Отметим, что «Динамо» располагается на второй позиции в турнирной таблице российской Премьер-лиги после первой части сезона. Команда Сандро Шварца отстаёт от питерского «Зенита» на два зачётных балла.

Чемпионат России возобновится в конце зимы. «Динамо» 26 февраля будет проводить гостевой матч против «Химок».

Протокол игры  
Динамо Москва 1:3ЦСКА София
  25'Турицов Иван (0:1)
  45'Чарльз Бисмарк (0:2)
(1:2) Ордец Иван61'   
  87'Mauricio Garcez (1:3)
Лещук ИгорьКутицкий АлександрСазонов СабаЕвгеньев РоманВарела ГильермоСулаквелидзе ГеоргийФомин ДаниилШиманьски СебастианМазурин АндрейТюкавин КонстантинЖуковский Кирилл
Запасные: Смолов ФёдорЗахарян АрсенСкопинцев ДмитрийМакаров ДенисГалкин ВладиславОрдец ИванОсокин ДенисМоро НиколаКупцов ИльяШунин Антон
Бузатто ГуставоТурицов ИванМатей ЮргенКох МенноМазику БрэдлиЖеферсон ТелесМухар КарлоКери ГрэмЙомов ГеоргийВилдсхут ЯнникЧарльз Бисмарк
Запасные: Бай ЙоанЕвтимов ДимитарЯга АмосДончев АсенВион ТибоКрастев КалоянЛам ТомасВарела Федерико
28 января.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Цска София
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Января
18:58 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» проиграло болгарскому ЦСКА
18:28 · Россия. Премьер-лига
​Слуцкий высказался о пришедшем из ЦСКА Кучаеве
18:07 · Россия. Премьер-лига
Терюшков заявил, что «Химки» не делали предложений Кокорину
17:51 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» растранжирил преимущество в два мяча и не смог выиграть первый матч при Ваноли
17:25 · Россия. Премьер-лига
​Свинов, Пруцев, Хлусевич и Николсон дебютировали за «Спартак»
17:17 · Россия. Премьер-лига
​Камано сменит «Локомотив» на французский клуб
16:38 · Россия. Премьер-лига
​Классен травмировался в дебютном матче за «Спартак»
16:30 · Россия. Премьер-лига
​Газизов готов пойти на компромисс в разбирательствах со «Спартаком»
16:23 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты «Рубина» присоединились к протесту из-за Fan ID
15:55 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» объяснили отсутствие в заявке Промеса и Кутепова 1
15:50 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» - «Слован» - 2:2 (завершён) 2
15:37 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев: «Я за то, чтобы было радио «Зарема-ФМ» с ди-джеем Газизовым» 1
15:23 · Россия. Премьер-лига
​Ваноли выбрал состав на дебютный матч в «Спартаке»
15:12 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко допустил, что однажды возглавит «Спартак»
14:51 · Россия. Премьер-лига
​Ганчаренко высказался по поводу своего увольнения из «Краснодара»
Все новости
Рекомендуем