В главных слухах недели вы узнаете о том, когда Криштиану Роналду может вернуться в «Реал», как «Спартаку» год назад удалось избавиться от Александра Кокорина, и кто оказался предателем в глазах Лионеля Месси в «Барселоне». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду вернётся в «Реал»

Поговаривают, что Криштиану Роналду разочаровался в нынешнем «Манчестер Юнайтед». Вернувшись на «Олд Траффорд», португалец увидел клуб, который не соответствует стандартам европейского гранда. По слухам, Роналду уже сейчас изучает пути отхода, понимая, что у команды мало шансов финишировать в зоне Лиги чемпионов. В Испании появилась информация о том, что Криштиану поручил своему агенту Жорже Мендешу провести переговоры с президентом «Реала» Флорентино Пересом. Похоже, возвращение Роналду на «Сантьяго Бернабеу» ближайшим летом исключать не стоит.

«Зенит» давит на Азмуна

Судя по всему, расставание Сердара Азмуна и «Зенита» не получится мирным. Иранский нападающий накануне вышел в эфир и дал понять, что клуб на него давит. «Не знаю, чего они хотят», - сказал Азмун, дав понять, что в оставшиеся полгода готов играть даже за дубль «Зенита». При этом слухи говорят о желании питерцев отпустить игрока в «Байер» уже сейчас. Проблема заключается в необходимости заменить иранца в атаке - договориться о зимнем трансфере Юри Алберто никак не удаётся.

«Спартак» доплатил Кокорину за уход

Год назад Александр Кокорин покинул «Спартак» и стал игроком «Фиорентины». Много воды утекло с тех пор, но новые подробности трансфера всё продолжают появляться в средствах массовой информации. На неделе появилась информация о том, что «Спартаку» пришлось доплатить за уход Кокорина. Футболист сомневался в трансфере, учитывая разницу в зарплате, ведь в Италии ему предлагали меньший оклад. Как следствие, «красно-белые» заплатили Кокорину за его уход 2 миллиона евро.

Когда Мбаппе объявит о своём решении

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом. Ожидается, что талантливый форвард перейдёт в «Реал», хотя игрок ещё не принял окончательного решения. Если верить появившимся слухам, то Мбаппе не хочет пока ничего объявлять ни «ПСЖ», ни «Реалу», поскольку клубам предстоит сразиться в 1/8 финала Лиги чемпионов. Килиан может озвучить своё решение уже после этой дуэли, то есть можно ориентироваться на средину марта.

Месси нашёл предателя

Один из самых громких слухов недели коснулся Лионеля Месси. Поговаривают, что звёздный аргентинец определил предателя в рядах «Барселоны». Им якобы оказался… как ни странно, Херард Пике. Суть в том, что Месси якобы обиделся на Пике, не пожелавшего вовремя пойти на сокращение заработной платы. Если бы Херард оперативно дал согласие, у «Барселоны» было бы больше шансов сохранить в своих рядах Лео. А так «сине-гранатовым» подписать новый контракт с Месси было нереально, учитывая существующий в Ла Лиге потолок зарплат и испанский закон, запрещающий сокращать оклад сотрудника более чем в два раза.