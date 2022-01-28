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​Роналду вернётся в «Реал», «Спартак» доплатил Кокорину за уход, а Месси нашёл предателя – в главных слухах недели рубрика

28 Января 2022 • 18:00 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете о том, когда Криштиану Роналду может вернуться в «Реал», как «Спартаку» год назад удалось избавиться от Александра Кокорина, и кто оказался предателем в глазах Лионеля Месси в «Барселоне». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду вернётся в «Реал»

Поговаривают, что Криштиану Роналду разочаровался в нынешнем «Манчестер Юнайтед». Вернувшись на «Олд Траффорд», португалец увидел клуб, который не соответствует стандартам европейского гранда. По слухам, Роналду уже сейчас изучает пути отхода, понимая, что у команды мало шансов финишировать в зоне Лиги чемпионов. В Испании появилась информация о том, что Криштиану поручил своему агенту Жорже Мендешу провести переговоры с президентом «Реала» Флорентино Пересом. Похоже, возвращение Роналду на «Сантьяго Бернабеу» ближайшим летом исключать не стоит.

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«Зенит» давит на Азмуна

Судя по всему, расставание Сердара Азмуна и «Зенита» не получится мирным. Иранский нападающий накануне вышел в эфир и дал понять, что клуб на него давит. «Не знаю, чего они хотят», - сказал Азмун, дав понять, что в оставшиеся полгода готов играть даже за дубль «Зенита».  При этом слухи говорят о желании питерцев отпустить игрока в «Байер» уже сейчас. Проблема заключается в необходимости заменить иранца в атаке - договориться о зимнем трансфере Юри Алберто никак не удаётся.

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«Спартак» доплатил Кокорину за уход

Год назад Александр Кокорин покинул «Спартак» и стал игроком «Фиорентины». Много воды утекло с тех пор, но новые подробности трансфера всё продолжают появляться в средствах массовой информации. На неделе появилась информация о том, что «Спартаку» пришлось доплатить за уход Кокорина. Футболист сомневался в трансфере, учитывая разницу в зарплате, ведь в Италии ему предлагали меньший оклад. Как следствие, «красно-белые» заплатили Кокорину за его уход 2 миллиона евро.

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Когда Мбаппе объявит о своём решении

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом. Ожидается, что талантливый форвард перейдёт в «Реал», хотя игрок ещё не принял окончательного решения. Если верить появившимся слухам, то Мбаппе не хочет пока ничего объявлять ни «ПСЖ», ни «Реалу», поскольку клубам предстоит сразиться в 1/8 финала Лиги чемпионов. Килиан может озвучить своё решение уже после этой дуэли, то есть можно ориентироваться на средину марта.

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Месси нашёл предателя

Один из самых громких слухов недели коснулся Лионеля Месси. Поговаривают, что звёздный аргентинец определил предателя в рядах «Барселоны». Им якобы оказался… как ни странно, Херард Пике. Суть в том, что Месси якобы обиделся на Пике, не пожелавшего вовремя пойти на сокращение заработной платы. Если бы Херард оперативно дал согласие, у «Барселоны» было бы больше шансов сохранить в своих рядах Лео. А так «сине-гранатовым» подписать новый контракт с Месси было нереально, учитывая существующий в Ла Лиге потолок зарплат и испанский закон, запрещающий сокращать оклад сотрудника более чем в два раза.

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Евро-Футбол.Ру,
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