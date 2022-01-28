​Камано сменит «Локомотив» на французский клуб

Франсуа Камано в ближайшие дни или даже часы покинет московский «Локомотив». Об этом на своих страницах рассказывает Get French Football News со ссылкой на газету L’Est Éclair. По данным источника, в пятницу 25-летний гвинеец приедет для завершения трансфера в «Труа».

Франсуа Камано перебрался в «Локомотив» из «Бордо» в средине августа 2020 года. За это время гвинеец провёл за московскую команду во всех соревнованиях 51 матч. На счету нападающего 12 голов и 2 результативных паса на партнёров.

«Труа» на текущий момент располагается на 16-й позиции в турнирной таблице французской Лиги 1.