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​Камано сменит «Локомотив» на французский клуб

28 Января 2022 • 17:17 Комментировать

Франсуа Камано в ближайшие дни или даже часы покинет московский «Локомотив». Об этом на своих страницах рассказывает Get French Football News со ссылкой на газету L’Est Éclair. По данным источника, в пятницу 25-летний гвинеец приедет для завершения трансфера в «Труа».

Франсуа Камано перебрался в «Локомотив» из «Бордо» в средине августа 2020 года. За это время гвинеец провёл за московскую команду во всех соревнованиях 51 матч. На счету нападающего 12 голов и 2 результативных паса на партнёров.

«Труа» на текущий момент располагается на 16-й позиции в турнирной таблице французской Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Труа Франсуа Камано трансферы футбола - зима 2022
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