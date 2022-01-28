​Газизов готов пойти на компромисс в разбирательствах со «Спартаком»

Шамиль Газизов уже больше года не является генеральным директором «Спартака», но история его взаимоотношений с московским клубом далека до финала. Газизов продолжает разбираться с «красно-белыми» в суде, рассчитывая добиться выплат после увольнения. Теперь он зацепился за расписку от Леонида Федуна. Сторона Газизова называет эту записку дополнительным соглашением к трудовому договору, а сторона клуба считает её «странной бумажкой».

Давая комментарий для ТАСС, Шамиль Газизов заявил о своей готовности пойти на компромисс в этом деле.

«Вы знаете, я всегда за компромисс, мне просто деваться некуда», - высказался Газизов, ныне работающий в «Уфе».