​Фанаты «Рубина» присоединились к протесту из-за Fan ID

Активные фанаты «Рубина» выступили с заявлением. Они поддержали протест из-за введения в России Fan ID, назвав инициативу властей абсурдной. Активные болельщики казанского клуба не собираются оформлять так называемый паспорт болельщика.

При этом в заявлении ничего не говорится о бойкоте матчей в оставшейся части чемпионата. Закон о Fan ID, как известно, начнёт работать только с лета. С июня приобрести билет на многие спортивные мероприятия смогут только люди с паспортами болельщика.

После первой части сезона «Рубин» располагается на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.