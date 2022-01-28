​В «Спартаке» объяснили отсутствие в заявке Промеса и Кутепова

В пятницу «Спартак» проведёт первый матч в 2022 году. Даже среди запасных игроков команды на товарищескую игру против «Слована» не оказалось нападающего Куинси Промеса и защитника Ильи Кутепова. Глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов сообщил, что оба игрока имеют микроповреждения.

Игра между «Спартаком» и «Слованом» стартует в 16:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию матча на страницах LiveResult.

Напомним, что для Паоло Ваноли это будет дебютная игра на тренерском мостике «Спартака». Итальянец принял команду в декабре прошлого года.