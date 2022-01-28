​Губерниев: «Я за то, чтобы было радио «Зарема-ФМ» с ди-джеем Газизовым»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев дал комментарий по поводу новых высказываний Заремы Салиховой. Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна в программе «Есть тема» на «Матч ТВ» обрушилась с критикой на Шамиля Газизова, который в московском клубе ранее занимал должность генерального директора.

«Я за то, чтобы был канал «Зарема-ТВ», чтобы было радио «Зарема-ФМ», газета «Зарема-Экспресс». Это всколыхнет медиапространство», - пошутил Губерниев, давая комментарий для «Спорт-Экспресса».

Продолжая рассуждать в этом направлении, Губерниев представил вечернее шоу на «Зарема-ТВ» под названием «Газизов».

«Обязательно ждём на «Зарема-ФМ» ди-джея Газизова. Тогда наступит счастье!» - сказал Губерниев.

Добавим, что Шамиль Газизов в настоящий момент выясняет отношения с бывшим работодателем через суд.