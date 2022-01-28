​Ганчаренко высказался по поводу своего увольнения из «Краснодара»

В начале января «Краснодар» отправил в отставку Виктора Ганчаренко и назначил главным тренером Даниэля Фарке. Белорусский специалист стал гостем программы «Коммент.Шоу» и высказался по поводу своего ухода из краснодарского клуба.

«Повлияло ли увольнение Руслана Зубика на наши отношения с клубом? Мне сложно сказать. Но людей не увольняют в коридоре. Зубика уволили в коридоре сразу после матча. Я не понял, почему.

Я о расторжении моего контракта узнал через официальный сайт. Моя реакция? Давайте закроем эту тему», - высказался Ганчаренко, не став раскрывать какие-либо подробности.

Напомним, что в «Краснодаре» Виктор Ганчаренко работал с апреля прошлого календарного года.